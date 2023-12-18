18 декабря 2023, 05:26
Силовики нашли в ДНР тайник с секретной документаций СБУ
ФСБ: в Волновахском районе ДНР нашли тайник с документами СБУ
Силовики обнаружили в ДНР тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Мероприятие проводили УФСБ России по ДНР и органы военной контрразведки Тихоокеанского флота. В Волновахском районе республики силовики обнаружили тайник с документами СБУ, который Украина планировала вывезти перед СВО.
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«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб», — сообщили в ведомстве.
Законспирированную сеть агентов СБУ разгромили в Крыму 11 декабря. Участники группировки планировали покушения на главу полуострова Сергея Аксенова и других высокопоставленных крымских чиновников.
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