Происшествия 18 декабря 2023, 05:26 Силовики нашли в ДНР тайник с секретной документаций СБУ ФСБ: в Волновахском районе ДНР нашли тайник с документами СБУ РИА «Новости»

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Силовики обнаружили в ДНР тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Мероприятие проводили УФСБ России по ДНР и органы военной контрразведки Тихоокеанского флота. В Волновахском районе республики силовики обнаружили тайник с документами СБУ, который Украина планировала вывезти перед СВО.

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«В ходе изучения документов получены сведения о лицах, в том числе причастных к деятельности украинских спецслужб», — сообщили в ведомстве.

Законспирированную сеть агентов СБУ разгромили в Крыму 11 декабря. Участники группировки планировали покушения на главу полуострова Сергея Аксенова и других высокопоставленных крымских чиновников.