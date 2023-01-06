Происшествия 06 января 2023, 22:02 Силовики нашли доказательства обстрела ВСУ жилого дома на правом берегу Днепра РИА «Новости»: силовики нашли доказательства обстрела ВСУ дома на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Российские силовики получили доказательства обстрела жилого дома в Бериславе украинскими войсками. Фото и видео последствий атаки указывают, что ВСУ специально бьют по кварталам с мирным населением, заявил РИА «Новости» представитель силовых структур.

Жилой дом в Бериславе попал под артиллерийский обстрел 30 декабря 2022 года. Как отметил собеседник агентства, украинская сторона пыталась обвинить в атаке российских военных.

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Силовики получили сведения по обстрелу от источника, находящегося на подконтрольной Украине части территории Херсонской области. Они изучили материалы и выяснили, что артиллерийские снаряды попали в здание с северной стороны.

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«Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта Вооруженными силами России», — пояснил представитель силовых структур.

Город Берислав находится на правом берегу Каховского водохранилища. Эту часть Херсонской области контролируют украинские войска.

Ранее журналисты сообщили, что российские бойцы взяли под полный контроль остров Большой Потемкин, расположенный в нескольких километрах от Херсона.