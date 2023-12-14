Происшествия 14 декабря 2023, 10:57 Силовики накрыли в Екатеринбурге цех по производству «паленого» алкоголя Екатеринбургская полиция выявила подпольный цех с контрафактным алкоголем Пресс-служба МВД

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Сотрудники полиции обнаружили в районе Сортировка в Екатеринбурге подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом заявил член городской Общественной палаты, координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Силовики задержали двух мужчин, которые продавали «паленку», обоих уже судили ранее за алкосбыт. На допросе они рассказали, в каком месте приобретали контрафактный алкоголь. По горячим следам полиция нашла помещение, в котором злоумышленники разливали по бутылкам спиртные напитки. В цехе нашли 6,5 тысячи емкостей с контрафактной водкой и коньяком.

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«Из помещения, которое еще несколько часов назад можно было назвать небольшим мини-водочным заводом, изъято 6500 бутылок готовой продукции, оборудование», — отметил Чукреев.

Он посоветовал россиянам проявлять осторожность и не покупать алкогольные напитки на рынках или с рук.

Ранее в Москве полицейские изъяли свыше 31 тысячи литров алкоголя с поддельными акцизными марками. Силовики в течение десяти дней проверили 800 объектов торговли и выявили восемь преступлений.