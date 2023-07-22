Эксклюзив 22 июля 2023, 13:24 Силовики начали штурм захваченного дома в элитном подмосковном поселке Шервуд Источник «360»: СОБР Росгвардии Подмосковья штурмует захваченный дом в поселке Шервуд РИА «Новости»

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Сотрудники СОБР Росгвардии Московской области начали штурмовать захваченный в поселке Шервуд дом. Об этом «360» сообщил источник.

Частная охранная организация получила сигнал о взломе одного из домов в элитном поселке 22 июля. Приехавшие на место сотрудники обнаружили открытую дверь. Внутри коттеджа был бардак. На встречу охранникам вышел мужчина в бронежилете. При себе он держал гранаты и автомат, сообщил Telegram-канал «112».

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На место также прибыли силовики и полиция. Вооруженному мужчине удалось взять в заложники полицейского и охранника. По данным канала, им удалось освободиться, никто не пострадал.

Потом начался штурм коттеджа. Жители элитного поселка услышали автоматную очередь. Соседей эвакуировали на безопасное расстояние, уточнил Telegram-канал Mash.

Вооруженный мужчина взял в заложники несколько посетителей Каспий-банка на улице Достык в Астане и заперся с ними в здании. Преступник требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. На выполнение он дал три часа.