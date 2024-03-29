Происшествия 29 марта 2024, 18:35 Силовики провели обыски в офисах криптобирж в Москва-Сити Криптобиржа Beribit подтвердила обыск в офисе в Москва-Сити РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранительные органы в пятницу провести обыск в офисе криптобиржи Beribit в Москва-Сити. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Мы хотели бы предоставить нашим клиентам прозрачную и достоверную информацию о происходящем. В ходе проверки не обнаружили нарушений или оснований для санкций против платформы», — заявили в Beribit.

Реклама

В криптобирже также отметили, что такие обыски являются частью регулярной деятельности в финансовой индустрии.

«Некоторые новостные каналы разгоняют негативные новости на фоне событий в „Крокус Сити Холл“, которые никак не связаны с прошедшими мероприятиями», — подчеркнули в пресс-службе.

ТАСС сообщал, что силовики изъяли из офиса Beribit технику и оборудование. По данным Telegram-канала «112», теракт в «Крокусе» был оплачен криптовалютой.

Ранее Следственный комитет заявил о связи подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» с украинскими националистами. Ведомство отмечало, что исполнители получили с территории Украины значительные средства в криптовалюте.