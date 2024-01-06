Происшествия 06 января 2024, 21:12 «Силой затолкали в машину». Неизвестные похитили человека в Челябинске 74.RU: неизвестные силой затолкали мужчину в машину в Челябинске Freepik

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В Челябинске мужчину похитили среди бела дня на глазах у свидетелей. Его затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщил портал 74.RU.

В пятницу, 5 января, неизвестные затолкали мужчину в машину на улице Барбюса в Челябинске. Момент похищения попал на видеокамеру у подъезда. На кадрах было видно, что трое мужчин в течение почти двух минут заталкивали в черный автомобиль ВАЗ-2115 активно сопротивляющегося прохожего. После этого машина уехала.

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«Услышала крик, подошла к окну, увидела данную картину. Парня силой затолкали в машину трое других», — рассказала свидетельница похищения.

Сотрудники полиции начали расследование: они ищут свидетелей и устанавливают обстоятельства.

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