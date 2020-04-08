Сильный ветер срывал в Омске крыши с домов. Кадры последствий стихии

На Омск обрушился мощный ветер. Он снес в городе крыши и заборы, вывернул с корнем деревья, помял рекламные щиты и повредил автомобили. Кадры последствий непогоды появились в Сети.

Ветрено в городе стало вечером 7 апреля. В некоторых районах порывы превышали 30 метров в секунду, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Источник фото: «ВКонтакте»

Из-за сильного ветра ночью более чем в 210 населенных пунктах возникли перебои с электроснабжением. К утру среды оно было нарушено в 85 из них.

По данным МЧС, повреждения получили 20 автомобилей, с 69 зданий и сооружений частично сорвало кровлю.

В пресс-службе администрации города добавили, что ветер повредил даже балконы. Пострадавших среди местных жителей нет. Сейчас спасатели помогают коммунальщикам ликвидировать последствия сильного ветра.

Источник фото: «ВКонтакте»

«Без электроснабжения остаются частные и многоквартирные дома в поселке Входной», — добавили городские власти.

Последствия сильного ветра в Омске. Фото: соцсети

Синоптики предупредили, что 8 апреля погодные условия останутся прежними. Порывы ветра могут достигать 25-30 метров в секунду. Жителей и гостей региона призвали не выходить на улицу без надобности.