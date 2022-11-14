Происшествия 14 ноября 2022, 12:46 Сильный ветер снес крышу в одном из домов Казани

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В Казани из-за сильного ветра повредился дом и несколько автомобилей. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на Telegram-канал «Казань с огоньком».

Инцидент произошел на улице Софьи Перовской в темное время суток. Железные листы с крыши дома упали прямо на припаркованные машины. В одном из автомобилей сработала сигнализация.

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В настоящий момент правоохранители оценивают ущерб от непогоды

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