Сильный ветер снес крыши школы и ФАП в Ингушетии

В Ингушетии, в населенном пункте Гейрбек-Юрт, сильный ветер снес крышу начальной школы. Из-за непогоды также пострадала кровля фельдшерско-акушерского пункта.

«Вечером 17 мая в населенном пункте Гейрбек-Юрт, который входит в состав администрации сельского поселения Долаково Назрановского района, сильный ветер снес крышу начальной школы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)», — сообщили в МЧС.

Школа занимает 880 квадратных метров, а ФАП — 70 квадратных метров, отметили в ведомстве.

Занятия, по словам директора школы, прекращать не будут. В ней обучаются 106 детей. Обучение переведут в правую часть школы, где крыша не пострадала от стихии. Если возникнут сложности, то школьников на время ремонта переведут в школу сельского поселения Долаково, которое находится в 14 километрах. Для удобства предоставят школьный автобус.

Накануне в республике было объявлено штормовое предупреждение, на Ингушетию обрушились ливни, грозы, поднялся ветер, порывы которого достигали 20–25 метров в секунду. Предупреждение действует до 19 мая.