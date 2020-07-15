Сильный ветер повалил два десятка деревьев в Москве

Были зафиксированы случаи обрыва проводов упавшими деревьями. Информация о пострадавших не поступала, уточнил собеседник агентства.

По данным синоптиков, дожди в Москве прекратятся лишь к выходным. В субботу воздух прогреется до 18…23 градусов. В воскресенье ожидается 21…26 градусов.

Днем в среду, 15 июля, в столице ожидается облачная погода. Пройдет дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Температура воздуха 19…21 градус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему это лето выдалось в столице таким дождливым. Виной всему частое чередование периодов теплой и холодной погоды. Метеоролог отметил, что самый «мокрый» месяц в году — это июль. При этом в июне в столице выпало рекордное количество осадков за 200 лет.