Происшествия 27 ноября 2023, 10:06 Сильный ветер повалил деревья в Ростове-на-Дону Глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко: сильный ветер повалил 24 дерева

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В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил 24 дерева и спровоцировал подтопления. Глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале призвал жителей не оставлять машины под конструкциями.

«Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев. На утро 27 ноября в Ростове зафиксировано 28 происшествий, из них 24 падения деревьев и одной конструкции, три подтопления территорий», — сообщил он.

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Спасатели вместе с коммунальными службами занялись устранением последствий. Алексей Логвиненко сообщил, что взял под контроль уборку 17 деревьев и подтопление в Ленинском районе на улице Шоссейной, 30. Он призвал жителей не парковаться под плохо закрепленными конструкциями и деревьями.

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