Сильный ветер почти унес девушку во Владивостоке

Сила ветра настолько высока, что сбивает с ног людей. Очевидцы засняли происходившее на видео. На одном из них девушка отчаянно цепляется за столб, чтобы ее не сдуло.

«Почему никто не может спасти девушку?» — комментирует видеоролик оператор.

3 сентября ветер во Владивостоке продолжает усиливаться, его порывы уже превысили нижние значения для урагана (свыше 33 метров в секунду) и достигли 43 метров в секунду.

Отмечается, что ветер повалил более 120 деревьев и оторвал от берега плавучий док, а также перевернул машины. Очевидцы публикуют в Сети страшные кадры последствий урагана, который только набирает обороты.