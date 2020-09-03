03 сентября 2020, 15:05
Сильный ветер почти унес девушку во Владивостоке
Во Владивостоке наблюдается ураганный ветер. Он чуть было не снес девушку. Чтобы спастись, она держалась за фонарный столб. Об этом сообщил сайт Life.ru.
Сила ветра настолько высока, что сбивает с ног людей. Очевидцы засняли происходившее на видео. На одном из них девушка отчаянно цепляется за столб, чтобы ее не сдуло.
«Почему никто не может спасти девушку?» — комментирует видеоролик оператор.
3 сентября ветер во Владивостоке продолжает усиливаться, его порывы уже превысили нижние значения для урагана (свыше 33 метров в секунду) и достигли 43 метров в секунду.
Отмечается, что ветер повалил более 120 деревьев и оторвал от берега плавучий док, а также перевернул машины. Очевидцы публикуют в Сети страшные кадры последствий урагана, который только набирает обороты.