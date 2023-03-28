Происшествия 28 марта 2023, 21:24 Сильный ураган разразился в Батуми Ураган в Батуми сорвал крыши с домов и повалил заборы

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Сильнейший ураган разразился в Батуми 28 марта. Очевидцы поделились в соцсетях кадрами происходящего. По словам местных жителей, ветер сорвал крыши с домов и повалил забор.

Ураган снес многолетние эвкалипты на проспекте Фридона Халваши. Одно из деревьев угодило на автомобиль, на месте работают скорая и спасатели. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

В службу спасения уже поступили десятки вызовов. Люди своими силами устраняют на дорогах последствия стихии. По словам очевидцев, в аэропорту Батуми не смог совершить посадку самолет из-за сильного ветра. На море бушует пятибалльный шторм.

Ранее сообщалось, что в Малави жертвами непогоды стали как минимум 99 человек. Больше всего от природной стихии пострадал город Блантайр, который является финансовым центром государства — там погибли 85 человек.