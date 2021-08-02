Сильный ураган прошел в Тюменской области

Жители Тобольска пожаловались на сильный ветер, принесший разрушения городским постройкам. В частном секторе с крыш нескольких домов сорвало металлочерепицу и шифер, также было повалено множество деревьев. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на паблик «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Очень сильный поднялся ветер, и гроза тоже была серьезная. С домов срывало облицовку, металлочерепицу. Ураган довольно быстро прошел. Так что каких-то фатальных последствий непогоды, к счастью, удалось избежать. Но было страшновато», — рассказал один из жителей Тобольска журналистам.

Администрация города занимается устранением последствий непогоды. Дорожные службы приступили к уборке пострадавших территорий, а также к обрезке деревьев. К ним присоединились и представители управляющих компаний. Большие объемы разрушений не позволяют устранить последствия быстро, несмотря на оперативное реагирование спецслужб.