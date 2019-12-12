Сильный снегопад заблокировал Сахалин

Мост рухнул недалеко от блокированного циклоном села на Сахалине Подробнее

Сегодня ночью циклон нанес удар по Сахалину. Вместе с воздушной массой на острове появились сильные снегопады, которые продолжаются до сих пор. Синоптики предполагают, что снег будет идти до вечера.

В настоящее время на улицах работают коммунальные службы.

«В ночь будет увеличено количество техники до 170-180 единиц. Сначала мы уберем центральные улицы, потом окраины. В течение пяти — шести дней город будет приведен в порядок», — подчеркнул заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Александр Швайка.

Западное побережье страдает и от ветра скорость до 30 метров в секунду. Люди не могут выбраться с острова: задерживаются авиарейсы, закрыта паромная переправа. Известно, что стихия движется в сторону Курил.

Ранее село Рыбновск на севере Сахалина попало в блокаду из-за снежного циклона.