Сильный снегопад заблокировал Сахалин
Мост рухнул недалеко от блокированного циклоном села на СахалинеПодробнее
Сегодня ночью циклон нанес удар по Сахалину. Вместе с воздушной массой на острове появились сильные снегопады, которые продолжаются до сих пор. Синоптики предполагают, что снег будет идти до вечера.
В настоящее время на улицах работают коммунальные службы.
«В ночь будет увеличено количество техники до 170-180 единиц. Сначала мы уберем центральные улицы, потом окраины. В течение пяти — шести дней город будет приведен в порядок», — подчеркнул заместитель директора департамента городского хозяйства Южно-Сахалинска Александр Швайка.
Западное побережье страдает и от ветра скорость до 30 метров в секунду. Люди не могут выбраться с острова: задерживаются авиарейсы, закрыта паромная переправа. Известно, что стихия движется в сторону Курил.
Ранее село Рыбновск на севере Сахалина попало в блокаду из-за снежного циклона.