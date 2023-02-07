Происшествия 07 февраля 2023, 12:40 Сильный шторм стал причиной аварийных отключений света в Новороссийске Власти Новороссийска: более 100 аварийных отключений света произошло за сутки из-за шторма

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Мощный шторм уже вторые сутки продолжается в Новороссийске. Из-за него в городе произошли аварийные отключения электричества. Власти попросили не водить школьников на занятия. Об этом говорится на официальном сайте администрации Новороссийска.

«За прошедшие сутки в Новороссийске произошло более 100 аварийных отключений электроснабжения. Отключения затронули все внутригородские районы. Причины — повреждения на линии, пробои кабельных линий», — сказано в сообщении.

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Ветер оказался такой силы, что сорвал крыши с домов и повредил машины. Родителям рекомендовали не отпускать детей в школу без сопровождения, а лучше — вообще пока не ходить на занятия.

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Власти также предупредили, что на дорогах сейчас скользко, поэтому автомобилистам лучше воспользоваться общественным транспортом. Также владельцев машин предостерегли от попыток пересечь перевал на летней резине.