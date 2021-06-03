03 июня 2021, 11:41
Сильный шторм на Филиппинах убил как минимум троих человек
Сильнейший шторм на Филиппинах заставил тысячи жителей покинуть свои дома, есть погибшие. Об этом написал ОТР.
Во время тропического шторма порывы ветра достигали почти 30 метров в секунду. Стихийное бедствие сопровождалось сильными ливнями, которые вызвали наводнения.
Как минимум три человека погибли, а тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться из своих домов.
Метеорологи сообщают, что сейчас шторм движется в северо-западном направлении и может ослабнуть, приблизившись к Южно-Китайскому морю.