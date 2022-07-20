Природный пожар в пригороде Афин уничтожил несколько домов

Природный пожар тушат в пригороде Афин на горе Пендели. Никто не пострадал, но сгорело несколько домов. К работе привлекли 420 спасателей, в том числе из Румынии, сообщил ТАСС. В соцсетях появилось видео с места бедствия.

«В настоящее время с огнем борются 420 пожарных на 85 автомобилях, 18 пеших отрядов, в их числе и пожарные из Румынии. Помощь предоставляет большой отряд добровольцев, а также местные власти, приславшие цистерны с водой», — объявил представитель по печати Пожарной службы Греции Яннис Артопиос.

К работе также привлекли 22 офицера специальной группы «Девкалион» Генштаба национальной обороны и полицию. Они помогают эвакуировать население. С воздуха огонь тушат 11 пожарных самолетов и пять вертолетов. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел видеоконференцию с оперативным центром министерства по вопросам климатического кризиса и гражданской защиты.

Местные жители пока не обращались за медицинской помощью, однако известно, что в поселении Драфи в ночь на 20 июля сгорело несколько домов. Власти эвакуировали 35 детей из больницы «Дау Пенделис» и 36 детей из детской больницы «Пенделис», а также жителей Антусы, Диони и Дасамари, работников Национальной обсерватории Афин.