Эксклюзив 23 февраля 2024, 21:23 Сильный пожар вспыхнул в Краснодарском крае Мощный пожар в Краснодарском крае сняли на видео

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В Краснодарском крае вспыхнул мощный пожар. В распоряжении «360» появились кадры с места случившегося.

На ролике можно увидеть сильный огонь и поднимающийся вверх столб дыма. Что именно загорелось, еще неизвестно. Официальных комментариев по факту случившегося пока не поступало. О пострадавших тоже не сообщалось.

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По данным Telegram-канала Baza, пожар вспыхнул в Каневском районе Краснодарского края. На место выехали сотрудники МЧС.

В конце января в станице Новотитаровская в Динском районе Кубани загорелся дворец культуры. На место происшествия незамедлительно направили подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС. Из ДК эвакуировали 28 человек, среди них — 20 детей.