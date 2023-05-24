Эксклюзив 24 мая 2023, 14:21 Сильный пожар вспыхнул в автосервисе на Пятницком шоссе в Подмосковье МЧС: автосервис на Пятницком шоссе в Подмосковье загорелся на 150 кв. м РИА «Новости»

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Автосервис загорелся на Пятницком шоссе в Подмосковье, сообщил источник «360». На месте, по его словам, наблюдается открытое горение, также есть угроза распространения огня на расположенный рядом бокс.

В региональном главке МЧС «360» подтвердили данные о ЧП. По информации ведомства, автосервис расположен на 45-м километре Пятницкого шоссе.

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Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров, уточнили в МЧС. На месте работают три пожарных расчета. Все обстоятельства случившегося уточняются.