18 мая 2022, 11:49
Сильный пожар в здании склада произошел в Новосибирской области
В Новосибирской области пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада на площади 1750 квадратных метров. Об этом написал RT со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
«В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада, предварительно, на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания», — говорится в сообщении ведомства.
После устранения огня спасатели провели разбор завалов. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.