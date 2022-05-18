Сильный пожар в здании склада произошел в Новосибирской области

В Новосибирской области пожарные ликвидировали открытое горение в здании склада на площади 1750 квадратных метров. Об этом написал RT со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

«В Новосибирске усиленная группировка МЧС России в течение трех часов ликвидировала открытое горение в здании склада, предварительно, на площади 1750 квадратных метров и не позволила огню распространиться на соседние здания», — говорится в сообщении ведомства.

После устранения огня спасатели провели разбор завалов. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.