Происшествия 09 ноября 2022, 18:56 Сильный пожар в ресторане в Казани локализовали ГУ МЧС: пожар в ресторане в Казани локализовали на 1200 «квадратах» Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В Казани локализовали пожар в здании ресторана. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По данным ведомства, информация о возгорании чердачного помещения двухэтажного здания ресторана «Михайловская усадьба» поступило спасателям в 16:23. Пожар случился в поселке Малые Клыки на Большой Красной улице.

Реклама

Уточняется, что пожар полностью локализовали в 18:42. В тушении пожара участвовали 59 человек и 20 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются, сообщило РИА ФАН.

Реклама

Первоначально сообщалось о площади пожара в 50 квадратных метров. Региональное МЧС отмечало, что огонь охватил всю крышу здания.

Мощное возгорание тушили в понедельник на мебельном производстве во Владимирской области. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. В тушении огня участвовали 43 человека. В результате происшествия пострадавших нет.