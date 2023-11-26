Эксклюзив 26 ноября 2023, 12:43 Сильный пожар в районе Мосфильмовской улицы потушили. Движение восстановлено Движение в районе Мосфильмовской улицы перекрывали из-за сильного пожара

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Рано утром 26 ноября в районе Мосфильмовской улицы вспыхнул пожар. Из-за ЧП движение в этом районе перекрыли. По данным источника «360», горели кабели — около 70 погонных метров.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что пожар вспыхнул в районе дома 43/40. По данным ведомства, произошло возгорание электропроводки. На месте прибыли оперативные службы города.

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Движение в районе возгорания полностью перекрыли, а водителям рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

В 09:48 дептранс сообщил, что движение транспорта осуществляется по дублеру, никаких затруднений больше нет.

«Горели кабели — 70 погонных метров. Пострадавших нет», — сообщил источник «360».

О ликвидации пожара объявили в 09:35. Такие данные предоставили в МЧС Москвы. Причины возгорания уточняются.