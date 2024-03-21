Происшествия 21 марта 2024, 14:39 Сильный пожар в многоквартирном доме произошел в Уфе

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В Уфе на Рабкоров во время пожара в многоквартирном доме эвакуировали 17 человек. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Прибывшие на место ЧП спасатели установили, что на шестом этаже трехкомнатной квартиры на лоджии горит домашнее имущество. Огнеборцы вывели из горящей квартиры двух человек. Когда огонь начал распространяться, было принято решение вывести 15 оставшихся жильцов из подъезда.

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По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Причиной возгорания могла стать неисправная розетка.