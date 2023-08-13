Эксклюзив 13 августа 2023, 12:32 Склад с удобрениями загорелся в Раменском МЧС сообщило о пожаре на складе в Раменском городском округе Соцсети

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В Раменском городском округе случился пожар. Загорелось нежилое складское здание на Донинском шоссе, сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:53. Пожар случился в нежилом складском помещении на четвертом километре Донинского шоссе.

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«По прибытию первых подразделений наблюдалось горения склада по всей площади, внутри удобрения. Площадь горения 1800 квадратных метров», — уточнили в МЧС.

Над местом происшествия поднялся столб густого черного дыма. Что стало причиной возгорания — пока неизвестно. Обстоятельства ЧП будут устанавливать после локализации пожара.

В пресс-службе МЧС России добавили, что не получали информации о возможных пострадавших.

Соцсети

Днем 12 августа крупный пожар произошел в Ингушетии. В Назрани загорелись техстанция и автомагазин. Пламя охватило 340 квадратных метров, на место прибыли сотрудники МЧС. Огонь пришлось тушить на нескольких этажах, с ним удалось справиться. Территорию вокруг горящих зданий заволок густой дым, в результате ЧП никто не пострадал.