Сильный пожар разыгрался на складе горюче-смазочных материалов в Нижнем Новгороде

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:20 во вторник, 10 сентября. Пожару присвоили второй ранг. По информации ГУ МЧС, его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров.

Уточняется, что на загоревшемся складе могло храниться не более 500 тонн масла. О том, какое именно количество находилось там во время возгорания, пока не сообщалось.

Никакой информации о причинах возгорания, а также возможных пострадавших не известно.

В социальных сетях появились фотографии огромного столба дыма, который поднимается над местом пожара. Его видно даже с противоположного конца города.

Жители жалуются на смог и советуют не открывать окна в домах.