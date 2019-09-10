Сильный пожар разыгрался на складе горюче-смазочных материалов в Нижнем Новгороде
Пожар разгорелся на территории склада горюче-смазочных материалов, который расположен в Богородском районе Нижегородской области. Об этом «Интерфаксу» рассказали в единой диспетчерской района.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 18:20 во вторник, 10 сентября. Пожару присвоили второй ранг. По информации ГУ МЧС, его площадь составляет 10 тысяч квадратных метров.
Уточняется, что на загоревшемся складе могло храниться не более 500 тонн масла. О том, какое именно количество находилось там во время возгорания, пока не сообщалось.
Никакой информации о причинах возгорания, а также возможных пострадавших не известно.
В социальных сетях появились фотографии огромного столба дыма, который поднимается над местом пожара. Его видно даже с противоположного конца города.
Жители жалуются на смог и советуют не открывать окна в домах.