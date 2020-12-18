Сильный пожар разгорелся в административном здании в Москве

Административное здание загорелось в Москве по адресу Ленинградский проспект, 11. На место выехали 25 пожарных расчетов.

Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах. Он уточнил, что пожар начался на седьмом этаже — из трех окон можно видеть открытое горение. Огонь распространяется интенсивно.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили. Там рассказали «360», что сейчас уточняют площадь пожара.

«Заявка у нас есть, наши подразделения уже прибыли по данному адресу, силы разворачиваются. Происходит возгорание в семиэтажном административном здании на седьмом этаже. Что горит и площадь пожара на данный момент уточняются. Люди из здания выводятся, сведений о пострадавших с места не поступало.

По данным из открытых источников, в здании по указанному адресу находится ГБУ Мосгоргеотрест. Это организация, которая обеспечивает город актуальными пространственными данными, а также геодезической и картографической информацией для разработки проектной документации, строительства и реконструкции зданий и прочих объектов.