Эксклюзив 14 июля 2023, 02:01 Сильный пожар разгорелся на западе Москвы Источник «360»: сильный пожар разгорелся на западе Москвы

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Сильное возгорание началось в жилом районе на западе столицы. В распоряжении «360» появились кадры с места пожара.

На видео попал черный дым, поднимающийся от места возгорания. Черную копоть унесло ветром на очень большое расстояние.

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Пожар вспыхнул недалеко от МКАД в районе станции метро «Озерная». Что именно горит, пока неясно. Все обстоятельства и причины возгорания выясняются.