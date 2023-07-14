14 июля 2023, 02:01
Сильный пожар разгорелся на западе Москвы
Источник «360»: сильный пожар разгорелся на западе Москвы
Сильное возгорание началось в жилом районе на западе столицы. В распоряжении «360» появились кадры с места пожара.
На видео попал черный дым, поднимающийся от места возгорания. Черную копоть унесло ветром на очень большое расстояние.
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Пожар вспыхнул недалеко от МКАД в районе станции метро «Озерная». Что именно горит, пока неясно. Все обстоятельства и причины возгорания выясняются.
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Москва 2023
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