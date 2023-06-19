Эксклюзив 19 июня 2023, 22:37 Сильный пожар разгорелся на стройплощадке в центре Москвы «360»: шесть человек спасли при пожаре около станции метро «Новослободская» в Москве

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Сильное возгорание случилось на Новосущевской улице, рядом со станцией метро «Новослободская» в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По его словам, пожар начался внутри одноэтажного здания на территории строительной площадки. По предварительным данным, помещение самостоятельно покинули шесть человек.

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Источник уточнил, что в подвале загорелся утеплитель. Огонь вспыхнул на цоколе строящегося здания. На месте работают сотрудники экстренных служб. Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Очевидцы делятся кадрами с места пожара в Сети. Судя по ним, горящее здание окутано дымом. Огромные столбы дыма поднимаются над находящимися поблизости домами.

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