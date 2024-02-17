Происшествия 17 февраля 2024, 21:38 Сильный пожар разгорелся на складах в Кемерове МЧС: в Кемерове загорелись склады, к тушению привлекли пожарный поезд

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Складские помещения загорелись в Кемерове. Огонь охватил 1500 квадратных метров площади, сообщила пресс-служба МЧС России.

По предварительным данным, рабочие успели выйти с горящего здания самостоятельно до прибытия пожарных. Среди них пострадавших нет.

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В ликвидации пожара участвуют 80 специалистов и 17 единиц техники. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, где находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Сотрудники МЧС привлекли пожарный поезд.

Днем 16 февраля в Кемерове тушили пожар в гаражах площадью 400 квадратных метров. В частном автохозяйстве загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его оперативно локализовали. На месте работали свыше 100 сотрудников МЧС.