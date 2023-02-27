Эксклюзив 27 февраля 2023, 17:31 Сильный пожар произошел в жилом доме на юге Москвы Источник «360»: во время пожара в жилом доме юге Москвы из огня спасли двух человек

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Сильный пожар произошел на девятом этаже в жилом доме на юге Москвы. Из огня спали двух человек — ребенка и взрослого. Об этом сообщил источник «360».

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Возгорание зафиксировали в многоэтажке на Донбасской улице. Огонь уже удалось потушить.

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«Удалось спасти двух человек, среди них ребенок», — уточнил источник.

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Он добавил, что в доме есть деформация стен.

По данным источника, из окон наблюдался открытый огонь. На месте происшествия существовала угроза взрыва. Огонь распространился на площади 45 квадратных метров.

«В горящей квартире прорвало трубу», — сказал источник.

Находящийся на месте происшествия очевидец рассказал «360», что у дома стояли несколько машин экстренных служб.

«Дорога частично перекрыта. Вокруг много людей. На данный момент МЧС устанавливает еще один кран с водой. Люди бегают с маленькими детьми», — отметил он.

В МЧС «360» уточнили, что возгорание произошло на девятом этаже.