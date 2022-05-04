Сильный пожар произошел в пригороде Екатеринбурга

В понедельник, 4 мая, в СНТ «Уралочка» Свердловской области загорелись сразу несколько жилых и надворных построек. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«Днем 4 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: ГО Верхняя Пышма, поселок Исеть, СНТ „Уралочка“. По оперативной информации на площади 500 квадратных метров горят 10 садовых домиков», — рассказали в ведомстве.

На тушение пожара прибыли 32 сотрудника МЧС и 11 спецмашин. Из-за сильного ветра и большого числа деревянных конструкций огонь начал быстро распространяться. Сообщений о пострадавших или погибших не поступало.