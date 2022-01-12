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    12 января 2022, 12:49

    Сильный пожар произошел на одном из складов во Владивостоке

    Оксана Лавнюженко

    Во Владивостоке накануне утром на пульт местного отделения пожарной охраны пришло сообщение о пожаре. Специалисты тут же выехали на место происшествия.

    Как оказалось, загорелось складское помещение по улице Снеговая. Первые пожарные расчеты прибыли, когда со стороны здания уже вовсю валил черный дым и вырывались мощные языки пламени. Об этом написал vostokmedia.com со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

    Также в сообщении ведомства отмечено, что при пожаре никто не пострадал, однако есть имущественные потери. Так, огонь уничтожил автомобиль, который стоял на территории склада. Полностью выгорело бытовое помещение в 50 квадратных метров.

    Сейчас в рамках следствия выясняется, что могло стать причиной пожара — техническая неисправность или человеческий фактор.