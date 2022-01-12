Сильный пожар произошел на одном из складов во Владивостоке

Во Владивостоке накануне утром на пульт местного отделения пожарной охраны пришло сообщение о пожаре. Специалисты тут же выехали на место происшествия.

Как оказалось, загорелось складское помещение по улице Снеговая. Первые пожарные расчеты прибыли, когда со стороны здания уже вовсю валил черный дым и вырывались мощные языки пламени. Об этом написал vostokmedia.com со ссылкой на информацию регионального управления МЧС.

Также в сообщении ведомства отмечено, что при пожаре никто не пострадал, однако есть имущественные потери. Так, огонь уничтожил автомобиль, который стоял на территории склада. Полностью выгорело бытовое помещение в 50 квадратных метров.

Сейчас в рамках следствия выясняется, что могло стать причиной пожара — техническая неисправность или человеческий фактор.