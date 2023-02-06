Эксклюзив 06 февраля 2023, 06:48 Сильный пожар потушили в девятиэтажке на востоке Москвы Пожар площадью 25 квадратных метров потушили на улице Сталеваров в Москве

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Сильный пожар разгорелся в девятиэтажке на востоке Москвы, спасатели потушили его на площади 25 квадратных метров. Из загоревшейся квартиры спасли одного человека, рассказал источник «360».

В службу «112» позвонили 6 февраля в 02:51, подразделения МЧС выехали к дому на улице Сталеваров. С восьмого этажа шел густой черный дым, из двух окон — открытый огонь. В 03:16 из квартиры вызволили жильца в тяжелом состоянии и передали врачам скорой помощи. В 03:22 пожар полностью потушили на площади 25 квадратных метров — горели коридор и кухня в трехкомнатной квартире.

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На востоке Москвы случился еще один пожар. В одной из квартир 22-этажного дома на улице Вешняковская загорелся диван. Спасатели передали медикам двух человек в тяжелом состоянии, но через полчаса они скончались. Причину возгорания установят специалисты.

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