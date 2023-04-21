Эксклюзив 21 апреля 2023, 09:45 Сильный пожар после взрыва газа в жилом доме Волгограда попал на видео Житель дома показал видео первых минут после взрыва в доме на улице Титова в Волгограде

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Пожар в пятиэтажке в Волгограде случился после взрыва газа в одной из квартир третьего подъезда. Огонь перекинулся на соседние квартиры, рассказал «360» житель дома Кирилл Миролюбов. Он показал видео с места событий.

Мужчина проснулся от громкого звука в соседнем подъезде около четырех часов утра. Выбежав на улицу, он увидел огонь в квартирах на втором и третьем этажах, а потом узнал, что случился взрыв газа. Кирилл Миролюбов рассказал, что ударная волна выбила окна в доме на улице Титова, 9 и двух соседних. Металлическое ограждение балкона упало на припаркованный автомобиль, а дверь подъезда отбросило к магазину неподалеку.

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Спасателей вызвали на пожар, точную причину которого установят специалисты, сообщили в Главном управлении МЧС России по Волгоградской области. На втором этаже загорелись вещи на площади 20 квадратных метров. Огонь потушили к 05:20.

Проверку в связи с воспламенением бытового газа и возгоранием квартиры инициировала прокуратура Волгоградской области. По ее информацию, рано утром 21 апреля в квартире на втором этаже произошла утечка бытового газа, 87-летняя хозяйка находилась на обследовании в больнице.