Сильный пожар охватил склад в Краснодаре. Видео

Складской ангар загорелся в поселке Пригородное на окраине Краснодара. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, огонь распространился на площади 1150 квадратных метров. Ведомство поделилось кадрами с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как пожарные тушат сильное пламя из нескольких стволов.

В МЧС уточнили, что пожару присвоили третий ранг сложности. На месте работают семь стволов «Дельта», 86 человек личного состава и 31 единица техники. Информации о пострадавших или погибших нет.