Происшествия 13 мая 2023, 22:53 Сильный пожар охватил предприятие в Тольятти МЧС: пожар в покрасочном цехе тушат на площади в тысячу «квадратов» в Тольятти РИА «Новости»

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Пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

«Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, диспетчер получил сообщение о пожаре в 22:22 (21:22 по московскому времени). Огонь охватил один из цехов предприятия, которое расположено в Комсомольском районе.

Прибывшие подразделения по приезду установили, что загорелся покрасочный цех. По последним данным, площадь пожара выросла до шести тысяч квадратных метров, сообщил ТАСС. Пожару присвоен третий — повышенный — номер сложности.

В тушении пожара участвуют 72 человека и 23 единицы техники, от МЧС России 54 человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.