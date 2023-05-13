13 мая 2023, 22:53
Сильный пожар охватил предприятие в Тольятти
МЧС: пожар в покрасочном цехе тушат на площади в тысячу «квадратов» в Тольятти
Пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в Тольятти Самарской области. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
«Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация», — говорится в сообщении.
Реклама
По данным ведомства, диспетчер получил сообщение о пожаре в 22:22 (21:22 по московскому времени). Огонь охватил один из цехов предприятия, которое расположено в Комсомольском районе.
Прибывшие подразделения по приезду установили, что загорелся покрасочный цех. По последним данным, площадь пожара выросла до шести тысяч квадратных метров, сообщил ТАСС. Пожару присвоен третий — повышенный — номер сложности.
В тушении пожара участвуют 72 человека и 23 единицы техники, от МЧС России 54 человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Пожары
Реклама
Реклама