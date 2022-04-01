Сильный пожар охватил автосервис на севере Москвы

Сильный пожар охватил ангар и автосервис на Дмитровском шоссе. Как сообщил источник «360» в экстренных службах столицы, пламя распространилось на площади 375 квадратных метров. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

Фотографию прислали через приложение «Репортер 360». Ссылки для скачивания: iOS и Android.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале сообщил, что из-за пожара на Дмитровском шоссе движение транспорта перекрыли по Дубнинской улице в сторону области. Водителей предупредили о выборе путей для объезда.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что огонь потушили. В ведомстве сообщили, что пожар охватил металлический ангар.

«В 13:43 пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Что находилось внутри ангара, пока не известно.