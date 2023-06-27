Происшествия 27 июня 2023, 02:37 Сильный пожар начался в жилой высотке на севере ОАЭ «Имарат аль-яум»: огонь охватил жилую высотку в городе-эмирате Аджман на севере ОАЭ

Читать 360tv в

Внушительный пожар разгорелся в многоквартирном здании в городе городе-эмирате Аджман на севере Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило издание «Имарат аль-яум».

В материале показали видео с места событий. На кадрах видно, как беспорядочный огонь охватил практически всю высотку. В небо поднялись огромные клубы дыма. Команда спасателей вовсю пытается потушить разбушевавшееся пламя.

Реклама

Данных о жертвах и пострадавших пока нет, однако по предварительной информации, огонь уже удалось локализовать. Причина возгорания пока неизвестна. В летний сезон в Эмиратах обычно экстремально жаркая погода. Даже ночью температура не опускается ниже 35 градусов.

Ранее пожар случился в крупнейшем парке развлечений «Европа-парк» в Германии рядом с городом Рутс. На момент происшествия в развлекательном учреждении было 25 тысяч посетителей. Всем пришлось эвакуироваться с территории парка. В ликвидации огня участвовали 450 пожарных и спасателей.