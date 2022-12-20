Эксклюзив 20 декабря 2022, 14:59 Сильный пожар газопровода под Чебоксарами показали на видео Появилось видео горящего газопровода в чувашской деревне Ямбахтино

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Магистральный газопровод загорелся в деревне Ямбахтино Вурнарского района в Чувашской республике. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Возгорание началось из-за утечки газа. По предварительной информации ведомства, при происшествии никто не пострадал, на место выехали четыре пожарных машины.

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В распоряжении «360» появилось видео с места происшествия. В кадр попал огненный столп высотой в несколько десятков метров.

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Очевидцы рассказали, что пламя хорошо заметно из ближайших к Ямбахтино сел и деревень.

«Нормально так горит, пламя видно километров на 15 издали. Рядом с огнем стоять вообще невозможно. У ближайших домов точно стекол уже. Это газопровод горит, основная магистраль. Среди людей паника, есть такое дело», — отметил местный житель.