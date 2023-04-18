Происшествия 18 апреля 2023, 00:00 Трава мощно разгорелась под Тюменью МЧС России: под Тюменью загорелась сухая трава, в тушении задействованы 20 пожарных Pixabay

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Под Тюменью в районе восьмого километра Велижанского тракта разгорелся ландшафтный пожар, на месте ЧП работают более 20 пожарных. Об этом сообщило местное издание 72.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На седьмом-восьмом километре Велижанского тракта горит сухая растительность. На месте уже работают пять единиц пожарной техники и 21 человек личного состава», — сообщили изданию в пресс-службе МЧС.

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По информации спасателей, угрозы жилым строениям и промышленным объектам нет.

Накануне в Тюмени в районе санаторной зоны поселка Винзили произошел пожар. На месте ЧП работали сотрудники МЧС и пожарные расчеты. Причины возгорания выясняются.

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