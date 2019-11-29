Сильный яд нашли в канализации Петербурга. Водоканал уверил, что опасности нет

«В данном случае несанкционированный сброс не оказал негативного влияния на работу очистных сооружений… В Финский залив возвращается вода, соответствующая всем нормативам», — приводит сайт «Фонтанка.ру» текст сообщения коммунального предприятия.

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Ранее сайт со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что оперативники задержали ассенизатора, который слил в канализацию неизвестную ему жидкость. Он выкачал ее из емкости в кузове «Газели» по заказу неизвестного мужчины. Работал он без соответствующего разрешения. Инцидент произошел 20 ноября.

Эксперт из сектора профилактики правонарушений отдела экологического надзора комитета по природопользованию Смольного установил, что в канализации оказалась окись этилена, которую используют при производстве пластмассы. Об этом пишет сайт Piter.tv. В малых количествах это вещество не опасно, но при большой концентрации можно получить сильнейшее отравление.