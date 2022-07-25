Сильный град уничтожил посевы карельских дачников

В Карелии на минувших выходных прошел сильный град, который уничтожил посевы многих людей. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, в некоторых районах размер градин достигал трех сантиметров в диаметре. Отмечается, что в Кондопожском районе сильно пострадали дачи. Град сильно побил свеклу, тыкву кабачки, огурцы, картошку, лук, цветы. Также досталось смородине, яблоням и другим деревьям и кустам. Кроме того, повреждения получили и постройки. В частности, на железных крышах образовались вмятины, а в теплицах — дыры.