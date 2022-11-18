Происшествия 18 ноября 2022, 17:53 Сильный дым заметили возле «Донбасс Арены» в Донецке после сообщений мэра об обстрелах Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ выпустили три снаряда по Киевскому району Telegram

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Возле «Донбасс Арены» в Донецке местные жители заметили сильное задымление. Об этом сообщили в Telegram-канале RT.

На снимке видно, как большие клубы дыма начали подниматься от «Донбасс Арены». При этом мэр Донецка Алексей Кулемзин в соцсетях сообщил, что в городе ведется интенсивный обстрел Киевского и Калининского районов.

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«По поступившей информации украинские нацисты ведут интенсивный обстрел Киевского и Калининского районов Донецка. <…> По данным СЦКК, в 16:44 (по местному времени — прим. ред.) выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — сказал он.

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Также Кулемзин заявил, что массированный обстрел ведется и по Куйбышевскому району. Там украинские боевики уже выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Информации о пострадавших пока не поступало.

В СМИ 18 ноября появилась информация о том, что морской беспилотник вооруженных сил Украины атаковал нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске. После удара специалисты якобы нашли минимальные повреждения в нефтегавани, однако они никак не повлияют на работоспособность систем.