Происшествия 13 января 2023, 16:41 Сильные взрывы прогремели в Донецкой области «Страна»: в подконтролькой Украине части Донецкой области прогремели взрывы

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В подконтрольной Украине части Донецкой области прогремели сильные взрывы. Об этом сообщила интернет-газета «Страна» в Telegram-канале.

Публичное достояние

Взрывы раздались в населенном пункте Курахово. Местные паблики стали публиковать снимки, на которых виднеется черный густой дым после удара. Предположительно, после одного из взрывов начался пожар. Информация о пострадавших и последствиях случившегося не поступала.

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Также украинские СМИ сообщили об обстреле населенного пункта Олешек. Он находится на подконтрольной России части Херсонской области на левом берегу Днепра.

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11 января глава группы «Вагнер» сообщил о полном освобождении Соледара. Вооруженные силы Украины в городе понесли огромные потери.

Подполковник Народной милиции, парламентарий Донецкой Народной Республики Андрей Баевский сообщил, что ВСУ продолжают сопротивляться в некоторых частях Соледара, но западная часть города находится под полным контролем российский войск. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков отметил самоотверженность бойцов ВС России на этом направлении.