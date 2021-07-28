Сильные пожары зафиксировали вблизи Афин

Недалеко от столицы Греции бушуют сильные пожары. Даже в Афинах граждане ощутили запах дыма и гари. Об этом рассказал сайт inc-news.ru со ссылкой на агентство АМNA.

Пожарные с помощью авиации пытаются потушить пламя между двумя городами — Стамата и Родополис. Власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащего поселка Галини. При тушении задействованы пять вертолетов, четыре самолета, почти 70 пожарных и более 20 специальных машин.