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    28 июля 2021, 15:43

    Сильные пожары зафиксировали вблизи Афин

    Оксана Лавнюженко

    Недалеко от столицы Греции бушуют сильные пожары. Даже в Афинах граждане ощутили запах дыма и гари. Об этом рассказал сайт inc-news.ru со ссылкой на агентство АМNA.

    Пожарные с помощью авиации пытаются потушить пламя между двумя городами — Стамата и Родополис. Власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащего поселка Галини.

    При тушении задействованы пять вертолетов, четыре самолета, почти 70 пожарных и более 20 специальных машин.