Происшествия 14 августа 2023, 14:06 Сильные пожары на Гавайях унесли жизни 96 человек Число жертв пожаров на Гавайях достигло 96 человек Unsplash

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Число погибших в результате пожаров на острове Мауи на Гавайях выросло до 96. Об этом сообщили в пресс-службе местных властей.

«Полицейское управление Мауи в 21:00 по местному времени (14 августа в 10:00 по местному времени) подтвердило 96 смертей», — указали в сообщении.

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Источник уточнил, что пожарные локализовали огонь на 60% в районе города Кула, в наиболее пострадавшем городе Лахайна — на 85%. В населенном пункте Пулеху огнеборцы полностью ликвидировали пожар.

Ранее губернатор штата Гавайи Джон Грин назвал природное бедствие самым смертоносным в Соединенных Штатах за последние 100 лет. Огонь уничтожил почти 900 гектаров леса и более 2,2 тысячи построек.

Природные пожары начались на Гавайях 9 августа из-за жаркой сухой погоды и сильного ветра. Сильнее всего пострадал курортный город Лахайна на острове Мауи.