Женщина получила сильные ожоги во время попытки потушить пожар в Оренбургской области

Для жительницы села Липовка Оренбургской области попытка самостоятельно потушить пожар закончилась сильными ожогами.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, ночью пожилую женщину сверху разбудил запах гари. Оказалось, что горит потолок.

Сначала она попыталась потушить огонь сама, но, видя, что пламя разгорается все больше, позвала на помощь соседей. Окончательно пожар потушили спасатели.

Огнем повреждено 60 квадратных метров помещения. Сама хозяйка дома была госпитализирована с ожогами.