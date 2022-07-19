Сильные ливни вновь затопили Сочи

Сильные ливни снова заливают Сочи. Местные власти выпустили предупреждение и включили сирены. Причиной стало приближение к опасной отметке уровня воды в реке Восточный Дагомыс.

Больше всего осадков выпало в Лазаревском районе и Лоо. Люди и дома не пострадали, но дороги подтопило. В связи с повышением уровня воды в Восточном Дагомысе власти включили сиренно-речевые установки. Также жителей Сочи предупреждают о непогоде сотрудники ДПС и ППС.

«В настоящее время отмечается снижение уровня воды в реке. Под руководством главы города работает оперативный штаб. Силы и средства по устранению последствий стихии находятся в режиме повышенной готовности», — привел сайт Sochi24.tv сообщение пресс-службы мэрии города.

Администрация Сочи призвала местных жителей и гостей курорта воздержаться от отдыха у воды. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня дожди продолжатся. При этом осадки уже не будут такими интенсивными.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский распорядился создать оперативный штаб в связи с длительными дождями.