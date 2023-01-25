Происшествия 25 января 2023, 17:29 Сильные холода повредили мост во Владивостоке

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Рудневский мост во Владивостоке покрылся трещинами. Причиной их образования послужили холода. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Водители рассказали о том, что на мосту треснули деформационные швы. Там образовалось четыре повреждения. Из-за этого у многих проезжающих там машин испортились покрышки.

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На место происшествия прибыли сотрудники администрации, которые провели осмотр. Они решили не перекрывать дорогу, так как риска обрушения моста на данный момент нет.

Аналогичная ситуация с мостом произошла в декабре 2021 года.